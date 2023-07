'Landgoed Zonnestraal is geen partybos', bewoners zijn overlast meer dan zat

Bewoners van landgoed zonnestraal zijn de overlast van feesten in hun bos zat. Steeds vaker zijn er feesten en partijen met veel bezoekers en geluid. Zelfs illegale feesten en het afsteken van vuurwerk gebeurt rond het historische amphitheater. Ook is er overlast van hondenuitlaatdiensten en zelfs "drugsdeals" in de bossen, zo zeggen enkele bewoners. Ook voor deze zomer staan er evenementen gepland die volgens een aantal bewoners in strijd zijn met het duurzaam beheer van het landgoed.

Live in 't Bos is één van de evenementen waar bewoners zich zorgen over maken. Vier avonden lang komen er muziek en foodtrucks in het bos. Georganiseerd door poppodium De Vorstin nemen artiesten als Waylon, Jaap Reesema, Kovacs en Nielson elk een avond voor hun rekening. Elke avond worden er 800 bezoekers verwacht. Een week later wordt op diezelfde plek het "Bosjesfestival" georaniseerd.

De klachten over de overlast zijn niet afkomstig van de bewonersvereniging van Landgoed Zonnestraal, maar van individuele bewoners van het landschap. Om hoeveel bewoners het gaat is niet duidelijk. Maar de vereniging begrijpt de zorgen van de klagers wel. In de komende periode gaat de bewonersvereniging gesprekken aan met organisatoren van evenementen. Een toename van feesten en partijen in het bos is in strijd met het beheersplan voor Zonnestraal, vinden sommige bewoners.

Vergunning

Organisator De Vorstin is nog in afwachting van een evenementen- en omgevingsvergunning voor Live in het Bos. "Er zijn al twee dagen uitverkocht en zelfs bewoners vragen om vrijkaarten", laat Jim van Kooten van De Vorstin weten.