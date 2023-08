Laagdrempelige expositie moet Enkhuizen weer op de kaart zetten als kunstenaarsstad

Aan de Westerstraat in Enkhuizen wordt vanaf vandaag een expositie gehouden van een twintigtal schilderijen van (amateur)kunstenaars. Afgelopen weekend werden in de haven verschillende schildersezels en materialen neergelegd, om de monumentale panden en schepen in Enkhuizen op het witte doek vast te leggen. "Het heeft een hoop inspiratie opgeleverd", vertelt initiatiefneemster Barbara Moody. "We hopen hiermee Enkhuizen als kunstenaarsstad opnieuw op de kaart te kunnen zetten."

De inspiratie voor de kunstenaars die dit weekend naar Enkhuizen trokken, en de expositie die vanaf vanmiddag geopend wordt, komt vanuit het Zuiderzeemuseum. Daar werd een paar jaar geleden een tentoonstelling gehouden van schilderijen over 'vergeten' kunstenaarsdorpen uit de vorige eeuw.

"Omdat Enkhuizen toen een bruisende stad was, is deze niet meegenomen", licht Moody toe. "Dat vonden we jammer. Maar doordat de populariteit van Enkhuizen minder is geworden, en er in de vorige eeuw vele schilders kwamen is het nu wel interessant voor schilders geworden om de stad opnieuw te vereeuwigen op een schilderij."

De initiatiefneemster kwam tot de ontdekking dat veel schilders en andere kunstenaars de stad in het verleden wel hebben gebruikt voor hun kunstwerken. "Dat wilden we weer oppakken. En daarbij moet het een laagdrempelig iets zijn, zodat iedereen mee kan doen. Creativiteit en originaliteit moesten de bovenhand krijgen."

Zelfs kunstenaar uit Singapore doet mee

Met de haven als grote inspiratiebron gingen ruim 40 amateurschilders en andere kunstenaars aan de slag om bijvoorbeeld de schepen in het water, de klapbrug en Drommedaris op het witte doek vast te leggen. "Er zijn zoveel onderwerpen die je zou kunnen belichten. Iemand liet mij zaterdag weten erg blij dat de haven uitgekozen was als plek om inspiratie op te doen."

De initiatiefneemster had niet verwacht dat zoveel kunstenaars zich zouden aansluiten bij haar project 'En plein air'. Aan het begin van de zaterdag had zij namelijk vijftien aanmeldingen, en dit aantal is in het weekend bijna verdrievoudigd. "Mensen kwamen spontaan aan om mee te doen. Hierbij kwamen er niet alleen mensen uit West-Friesland, maar ook schilders uit Bergen, Alkmaar, en het buitenland deden mee. Er is zelfs iemand uit Singapore die geschilderd heeft."

