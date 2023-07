Kletsnat en code geel, wanneer wordt het nou mooi weer?

Net als de afgelopen weken, wordt het ook deze week wisselvallig, met veel regen. Dat was ook dit weekend en vanmorgen te merken. "Het begon gisteravond in het zuiden van de provincie licht te regenen en uiteindelijk regende het overal in de nacht, en flink ook", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. In het noorden van de provincie is uiteindelijk veel meer gevallen dan in het zuiden.

Vanmorgen regende het nog steeds en dat gaat vandaag zo door. "Er zal al plaatsen in Noord-Holland waar al meer dan 20 millimeter is gevallen, met name in het gebied rond Alkmaar en Heerhugowaard. In Berkhout zelfs al 30 millimeter." Dit zijn de metingen sinds gisterochtend, het meeste daarvan is de afgelopen nacht en vanmorgen gevallen.

"Het zal ook wel af en toe even wat minder zijn", zegt de weerman. "Maar het blijft bewolkt met van tijd tot tijd dus regen en motregen." Vanavond gaat het zelfs weer harder regenen. "Mogelijk met kans op onweer. Pas in de nacht wordt het tijdelijk wat droger." De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 19 graden en de wind is langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Het kan zelfs even hard gaan waaien met windkracht 7. Vanavond neemt die wind weer af.

Code geel

Ook morgen wordt een kletsnatte dag. Visser voorspelt in de ochtend en in de middag buien met soms onweer. "Later op de middag wordt het iets droger en komt de zon er nu en dan aan te pas", zegt hij. "Het wordt dan zo'n 19 tot 20 graden." Het KNMI waarschuwt van 8.00 tot 14.00 met code geel voor de onweerbuien. Plaatselijk kan er ook wat hagel vallen. Daarna klaart het op en morgenmiddag kan je je regenjas even uittrekken.

Maar dat duurt helaas niet lang, de dagen daarna komen er nieuwe storingen onze kant op. "Het is een ongewoon actieve storing voor de tijd van het jaar", zegt de weerman. "Dat betekent vooral woensdag en donderdag vrij veel regen." Het wordt niet warmer dan 19 tot 20 graden.

Beter weer in aantocht

Aan het einde van de week wordt het volgens Visser iets minder wisselvallig. "Maar een overgang naar wat beter weer tekent zich, zoals het er nu naar uitziet, rond 10 augustus af." Dat is nog best ver weg, dus helemaal zeker is het nog niet.

"Voor vakantiegangers is het natuurlijk hopeloos", zegt de weerman. Maar hij heeft mensen gesproken die het niet zo erg vinden. "We hebben natuurlijk enorme droogte gehad in mei en juni. 38 dagen geen regen op veel plaatsen, heel veel zon." Hij legt uit dat er toen veel water is verdampt. "De grond kan nog steeds wel het een en ander hebben."