Fietser zonder aanleiding mishandeld en bespuugd in Haarlem

Een fietser is zondag 23 juli zonder duidelijke aanleiding mishandeld en bespuugd door twee jongens in Haarlem. De man fietste die middag door de Amsterdamsewijk toen het mis ging.

Dat meldt de politie via Instagram.

Het slachtoffer reed die dag rond 15.00 uur over de Nagtzaamstraat ter hoogte van de Franciscus Xaveriusschool in Haarlem. Uit het niets werd de man, die in de richting van de Zomervaart fietse, door twee jongens op een lichtblauwe fatbike bespuugd en uitgescholen. Het slachtoffer stopt en wordt vervolgens door de tieners geslagen en geschopt.

De politie meldt dat het duo onderdeel is van een groep van 5 tot 6 jongens in de leeftijd van 13-14 jaar. Twee van hen zaten op een lichtblauwe fatbike.

De politie roept mensen die meer weten over de mishandeling op om hun informatie te delen.