Beemster Autocross trekt duizenden bezoekers: "Voor het eerst zien we dat drones meevliegen"

De Beemster Feestweek is vandaag weer traditioneel afgesloten met de Beemster Autocross. Aan de autorace deden maar liefst tweehonderd deelnemers mee. Nieuw dit jaar was dat menig auto gevolgd werd door een drone. "Dat zien we voor het eerst."

De organisatie van de Beemster Autocross kijkt tevreden terug op het evenement. "Er waren meer mensen dan vorig jaar", zegt mede-organisator Arjen Groot. "De tribune zat vol en we hebben het aardig droog kunnen houden."

Bezoekers zagen bij het evenement regelmatig een auto over de kop vliegen of in de gedempte sloot belanden. Groot: "Dat soort toestanden vindt het publiek wel aardig. Ze zien dan ook dat er gelijk een trekker of sjofel op af komt om dat ding omhoog te takelen. En de deelnemers moeten natuurlijk niet hun zondaagse kloffie aan hebben."

Drones

De mede-organisator denkt dat er ongeveer drieduizend bezoekers bij de Beemster Autocross zijn geweest. Wat de organisatie heeft verrast, zijn de drones die vandaag meevlogen boven een aantal auto's. "Ja, dat is voor mij nieuw, die beelden zullen vast heel mooi zijn."