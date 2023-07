Gemeente Amsterdam spreekt wildplassers aan: "Plassen doe je op het toilet"

De gemeente Amsterdam richt zich tegenwoordig met een 'how to Amsterdam'-campagne op wildplassers. Met borden in onder meer stadsdeel Zuidoost en Nieuw-West worden passanten erop gewezen dat urineren 'op het toilet' gebeurt.

Bord over zakkenrollers AT5

Bord over afval AT5

De boodschap komt onder meer langs op borden op de Johan Cruijff Boulevard en het Bijlmerplein. Andere teksten van de gemeente op deze borden zijn 'pas op voor zakkenrollers' en 'gooi afval in de afvalbak'. Ook komen dezelfde boodschappen soms in het Engels voorbij.

Het 'zeikbord' leidt tot verbaasde reacties op sociale media. "De mensheid gaat ten onder als je mensen zelfs dit moet uitleggen. Wat komt hierna? Haal adem?", twittert een bewoner van West. Ook wordt er gewezen op het lage aantal openbare toiletten. "Waar zijn die plees dan? Er staat hier en daar nog wel een krul, maar daar heb je als vrouw niks aan."

Campagne

Op de site van de gemeente is niets over deze specifieke campagne te vinden, maar de campagne vertoont overeenkomsten met de 'campagne gewenst gedrag' in het Wallengebied, de Leidsebuurt en het Rembrandtplein en omgeving. Daar wordt er op gewezen dat wildplassen kan leiden tot een boete van 150 euro.

In zijn algemeenheid schrijft de gemeente dat campagnes vaak gebruikt worden om 'Amsterdammers te informeren, overtuigen of mobiliseren'. Ze worden ontwikkeld en uitgevoerd door 'een communicatieprofessional in samenwerking met het campagneteam van de gemeente'.