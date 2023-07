Brute berovingen in Amsterdam, politie zoekt naar daders

Share to Nextdoor

In Amsterdam zijn vannacht op verschillende plekken twee mensen beroofd. In Nieuw-West werd iemand onder bedreiging van een vuurwapen overvallen. In Noord werd een motorrijder aangereden en daarna beroofd.

Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Een man is rond 23.30 uur bij zijn auto aan de Willem Kromhoustraat in Nieuw-West onder bedreiging van een vuurwapen overvallen door twee mannen. Bij de overval is geweld gebruikt en het slachtoffer raakte gewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een getuige die de overval zag gebeuren werd vervolgens ook bedreigd door de twee mannen. De politie is nog op zoek naar de twee, die met buit wegvluchtte op een scooter. Tekst gaat door onder de foto.

Martin Damen