Aangehouden mannen na achtervolging A7 komen uit Amsterdam

De mannen die gisteravond na een politie-achtervolging aangehouden zijn op de A7 in Zuidoostbeemster komen uit Amsterdam. Er zat nog een derde man in de auto, maar die heeft de politie niet meer kunnen vinden.

Rond 19.30 uur heeft de politie twee Amsterdammers, van 31 en 40, aangehouden. Daar ging een achtervolging en een zoektocht met speurhonden aan vooraf.

De politie kreeg de auto in het vizier toen het kenteken voorkwam in het ANPR, een systeem van kentekenplaatherkenning. "Die melding kwam toen er een voertuig over de A7 reed. Dat was voor collega's een trigger om deze te controleren en staande te houden", zei een woordvoerder van de politie gisteravond. De auto stond geregistreerd in verband met een lopend onderzoek.

Speurhonden

De bestuurder kreeg een stopteken, maar negeerde die, drukte op het gaspedaal en ging ervandoor. Even verderop, aan de Zuiddijk in Zuidoostbeemster, zette hij de auto aan de kant en vluchtten alle inzittenden te voet verder.

Agenten zagen de auto en vonden daarin een 'op een vuurwapengelijkend voorwerp'. Met speurhonden werden twee van de drie inzittenden al snel gevonden en aangehouden.De politie laat weten dat de derde man niet gevonden is. De twee Amsterdammers zitten nog vast en de politie doet onderzoek naar de zaak.