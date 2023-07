Brandweer redt hond bij woningbrand in Den Helder

In een woning aan de Bloemstraat in Den Helder is vannacht rond 4.30 uur brand uitgebroken. Toen de brandweer aankwam waren de bewoners al buiten, maar de hond nog niet.

De brandweer heeft de hond van de bewoners uit de woning gehaald. Hij is onderzocht en als het nodig is, wordt de hond behandeld door een dierenarts. De bewoners konden op tijd naar buiten en waren ongedeerd.

De veiligheidsregio laat weten dat de brand rond 4.45 uur onder controle was en niet verder uitbreidde. Het vuur heeft voor schade gezorgd in de woning. De brandweer heeft ook de omliggende woningen gecontroleerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.