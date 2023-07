Grote politie-inzet na achtervolging op A7 bij Zuidoostbeemster, twee verdachten aangehouden

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat er een achtervolging is geweest met een auto op de A7. Hierbij zijn twee personen aangehouden. Er zijn een politiehelikopter en -honden ingezet.

Update:

Volgens de woordvoerder sloeg de politie aan toen er een melding kwam uit de ANPR, een systeem van kentekenplaatherkenning. "Die melding kwam toen er een voertuig over de A7 reed. Dat was voor collega's een trigger om deze te controleren en staande te houden."

Op de vlucht

De bestuurder negeerde het stopteken en liet iets verder de auto achter en sloeg op de vlucht. "Collega's hebben eerst in de auto gezocht en vonden een 'vuurwapen gelijkend voorwerp'", aldus de woordvoerder. Hierop besloot de politie de zoektocht te intensiveren en voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het aantrekken van 'zware vesten'.

Even later werden twee verdachten aangehouden. Op dit moment is het onderzoek in Zuidoostbeemster nog in volle gang. "Naar de auto en de route die de verdachten hebben afgelegd. En waarom ze überhaupt op de vlucht sloegen."

