Man (45) verduistert ruim 204.000 euro als schuldhulpverlener in Amsterdam

Een 45-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk wegens verduistering. Tussen juli 2015 en 2017 sluisde de man als schuldhulpverlener 204.000 euro naar een stichting waarvan hij ook bestuurder was. Het geld was afkomstig van meer dan tachtig cliënten. Ook moet de man ruim negenduizend euro schadevergoeding betalen.

"Deze personen bevonden zich in een financieel kwetsbare situatie en zochten hulp. In plaats van de gelden conform de afspraken te besteden aan de cliënten en hun schuldeisers, heeft verdachte een deel van hun gelden op de rekening van de stichting gezet en deze gelden gebruikt om kosten van de stichting te voldoen", stelt de rechtbank.

Ondanks het geld dat de man in zijn eigen stichting stopte, ging deze failliet. Met als gevolg dat de personen het deel van hun geld dat nog op de bankrekening van de stichting stond kwijtraakten. "Het handelen van de verdachte heeft voor hen dus juist verdere (financiële) zorgen en problemen opgeleverd." Volgens de rechtbank had de man 'een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van deze personen', 'maar heeft hij niet in hun belang gehandeld.'

De verdachte zou in de rechtbank hebben gezegd 'dat hij het steeds wilde oplossen'. Ook als dit daadwerkelijk het geval was, blijft zijn handelen nog steeds strafbaar. "Verdachte heeft een lange periode een groot en onverantwoord risico genomen met de gelden van anderen en dat risico is in dit geval ook verwezenlijkt."

Eerder werd de verdachte al veroordeeld voor een vermogensmisdrijf.