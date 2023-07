AZ boekt op Engelse bodem fraaie oefenzege tegen Southampton

Ook na de zesde oefenwedstrijd van de voorbereiding is AZ nog altijd ongeslagen. In Engeland werd Southampton FC met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Mayckel Lahdo.

Na 63 minuten zou er het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd vallen. Het was Lahdo die hard binnenschoot na een voorzet van Mees de Wit. Vlak daarna maakte Lahdo bijna zijn tweede na een schitterende aanval, maar dit keer mikte de Zweedse aanvaller naast.

Na de pauze kwamen onder andere Mayckel Lahdo, Myron van Brederode en Dani de Wit in het veld. In de 60e minuut kwamen Alexandre Penetra en Tiago Dantas in de ploeg. De twee Portugese aanwinsten maakten hun eerste minuten in het shirt van AZ.

De openingsfase van de wedstrijd was weinig spectaculair. Behalve een opstootje na een harde tackle van Jack Stephens op Vangelis Pavlidis gebeurde er weinig. Na iets meer dan een kwartier kon AZ zijn eerste kans noteren. Een schot van Jesper Karlsson werd echter gestopt door de doelman. Verder zagen de toeschouwers in het St. Mary's Stadium weinig gebeuren voor de rust.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de 72e minuut behoede doelman Mathew Ryan AZ nog van de gelijkmaker. De Australiër redde knap en kort daarop volgde een scrimmage voor het doel van AZ, maar de Alkmaarders ontsnapten. Uiteindelijk was het Hatzidiakos die al liggend op de grond de bal wegwerkte. Het bleef zodoende bij 1-0 in het voordeel van AZ.

Door de zege blijft AZ ook in zijn zesde wedstrijd deze voorbereiding ongeslagen. Eerder werd er al gewonnen van Club Brugge, Standard Luik en Lech Poznan. En werd er gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk en Norwich City. De volgende oefenwedstrijd van AZ is zaterdag 5 augustus. Dan komt in Alkmaar het italiaanse Bologna op bezoek.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos (Møller Wolfe/75), Bazoer (Penetra/61), M. De Wit; Clasie (Goudmijn/75), Mijnans (Dantas/61), Mihailovic (D. De Wit/46); Poku (Lahdo/46), Pavlidis; Karlsson (Van Brederode/46)