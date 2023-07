FC Volendam sluit geslaagde open dag af met degelijke zege op Griekse PAS Lamia

Bij Volendam stond Henk Veerman wel op het wedstrijdformulier, maar de spits zou niet in actie komen. Veerman staat op het punt om uitgeleend te gaan worden aan ADO Den Haag. Wel was er een basisplaats voor onder andere Carel Eiting en Xabier Mbuyamba. Beide sterkhouders worden nadrukkelijk genoemd bij respectievelijk FC Twente en Sampdoria.

Na de rust ging de Griekse opponent zich nog nadrukkelijk ingraven voor de eigen zestien. Volendam drong aan, maar het ontbrak vaak aan de eindpass. Uiteindelijk kregen de Palingboeren loon na werken door in de 75e minuut te scoren. Ezechiel Fiemawhle was het eindstation van een vliegensvlugge counter.

In de laatste minuut deed invaller Lequincio Zeefuik ook nog een duit in het zakje. De talentvolle spits tikte in de laatste minuut uit een scrimmage de bal in het doel: 2-0.