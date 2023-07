Ruim honderd onthoofde Barbies op De Woude: "Ik zie ze als paradijsvogels"

Barbie-fans moeten misschien even slikken wanneer ze de expositie van beeldend kunstenaar Anoushka van Velzen op De Woude bezoeken. Niks geen mierzoete roze taferelen, maar 102 onthoofde Barbies. Overigens wél in de meest flamboyante outfits. NH-verslaggever Jaap Eelman nam een kijkje tussen de poppen.

De Barbies - of objecten, zoals Van Velzen ze noemt - maken deel uit van de Van Velzen-collectie van de kunstenaar: een verzameling van diverse objecten van haar hand. De beeldend kunstenaar is zo'n vier jaar bezig geweest met de aankleding van de poppen. Per pop is ze soms wel een half jaar zoet. Dit alles werd in gang gezet toen ze een beeldje kocht in Marrakech.

Paradijsvogels

"Een viezig, verweerd en in kranten gewikkeld beeldje waarvan ik niet wist wat ik ermee wilde doen. Het voelde ook niet oké, het was een duister winkeltje", legt Van Velzen uit aan NH. Haar vriendinnen moedigden haar aan om 'er iets positiefs' mee te doen. De kunstenaar had net een lading oude Barbies van een vriend gekregen, waarop ze haar nieuwbakken inspiratie kon botvieren. "Ik begon best schuchter, maar de aankleding werd steeds uitbundiger. Ik zie ze als paradijsvogels."

