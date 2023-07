Ontroerd nemen paar honderd Haarlemmers afscheid van hun super, met groots cadeau

Het afscheid van de kruidenier in hart en nieren René van der Wijden doet Haarlemse buurtbewoners meer dan ze hadden gedacht. "Het is tekenend voor de tijdsgeest dat een kleine winkel uit het straatbeeld verdwijnt", vertelt één van de omwonenden van de buurtsuper in Haarlem tegen NH. Vandaag namen een paar honderd Haarlemmers afscheid van de buurtsuper, die meer was dan zomaar een winkel.