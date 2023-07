Man met ingecheckt wapen en munitie opgepakt op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft gisteren op Schiphol een Nederlandse man aangehouden omdat hij op het punt stond om met een wapen en munitie in zijn koffer naar Hongkong te vliegen.

Dat zegt woordvoerder Robert van Kapel tegen NH. Het wapen werd ontdekt toen de koffer in de bagagekelder onder terminal 3 werd gescand. Daar bleek dat de koffer was ingecheckt voor een vlucht naar Hongkong,

Omdat de koffer geen deugdelijke sloten had, was het voor de marechaussees eenvoudig deze te openen. In de koffer zat nog een ander koffertje, dat volgens de KMar op een gereedschapskoffertje lijkt. Daarin werden het vuurwapen en de bijbehorende munitie aangetroffen.

Mogelijk op scherp

De marechaussees schakelden de Forensische Opsporing in, omdat zij vermoedden dat het wapen op scherp stond. Die heeft het wapen en de bijbehorende munitie opgehaald, en zal onderzoeken of het wapen is gebruikt.

De KMar heeft de man bij de gate aangehouden. Hij zit vast en wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Airsoftwapen

Behalve met een echt wapen moest de KMar gisteren ook in actie komen voor een airsoftwapen, een wapen waarmee plastic balletjes kunnen worden afgevuurd.

Dat gebeurde nadat een Tsjechische jongen (14) bij de incheckbalie een koffer met het daarin het wapen als ruimbagage wilde inchecken voor een vlucht naar de VS. "Bij de balie zei de jongen dat hij het wapen in zijn bagage had", vertelt KMar-woordvoerder Robert van Kapel aan NH, die eraan toevoegt dat de jongen met zijn moeder reisde.

