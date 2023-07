Dieven gaan ervandoor met flinke buit aan piepers in Hollands Kroon: "We zijn geen afhaalchinees"

Een aardappelkweker uit Nieuwe Niedorp keek gisteren raar op toen hij onbekende voetstappen op zijn land zag. Kort daarna ontdekte hij dat iemand 50 kilo aardappelen had gestolen. De boer heeft er geen goed woord voor over en hoopt op medemenselijkheid bij de dader: "Als diegene netjes komt betalen, hebben we het nergens meer over."

De aardappelkweker is terughoudend bij het delen van zijn verhaal omdat hij 'geen slapende honden wakker wil maken'. Toch besluit hij zijn verhaal te delen in de hoop dat de dader zich nog eens even flink achter de oren krabt.

Afhaalchinees

Een dag nadat de ruim 50 kilo aan piepers van zijn land gestolen zijn, is de aardappelboer alweer druk aan het rooien. Hij vertelt: "Ik was vrijdag aan het spuiten en opeens zegt mijn vader: 'Joh, de piepers zijn gejat'." Samen zien ze onbekende afdrukken van sportschoenen in hun land. Iets verderop zien ze dat een flink aantal aardappelplanten uit de grond zijn gerukt. Allebei zijn ze verbijsterd: "We zijn geen afhaalchinees."

De diefstal komt extra ongelegen omdat de boer eerder deze maand eerder ook al een flinke financiële tegenvaller te verwerken kreeg. Toen een afnemer drie weken terug failliet ging, leed hij duizenden euro's verlies. "De diefstal van deze piepers gaat totaal om 100 euro. Maar toch, als je niet veel hebt, is ook dat veel geld."

Buurtoproep

Hoewel hij geen goed woord over heeft voor degene die zijn piepers hondsbrutaal uit zijn land heeft gerukt, ziet hij in dat de daad waarschijnlijk uit wanhoop is gedaan. "Door het beleid van de overheid worden de groenten duur." Toch roept hij de dader op de aardappelen alsnog netjes te komen betalen. "De vijftig kilo aardappelen is goed voor ongeveer 100 euro. Als diegene dit nog netjes komt betalen, hebben we het nergens meer over."

Ook voor mensen in de buurt heeft de boer uit Nieuwe Niedorp nog een verzoek: "Let erop als mensen zomaar in percelen lopen, die daar niks te zoeken hebben." Als iedereen een oogje in het zeil houdt, kan volgens de aardappelkweker een nieuwe aardappelrooftocht worden voorkomen.