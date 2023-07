Waarschuwingsschot en 8 agenten zijn nodig om verdachte overval tankstation Zaandam te overmeesteren

De politie heeft vanochtend in het Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam een 37-jarige man opgepakt op verdenking van een gewapende overval eerder op de ochtend. Rond 8.30 uur werd een tankstation aan De Weer overvallen, waarna agenten hem in het park overmeesterden.

De dader maakte bij de overval onder bedreiging van een steekwapen goederen en geld buit, vertelt een politiewoordvoerder aan NH. Met zijn buit sloeg hij op de vlucht richting het Burgemeester in 't Veldtpark, waar de politie hem in het vizier kreeg.

De man besloot zich niet zonder slag of stoot over te geven. Omdat hij het steekwapen nog in zijn handen had, loste een agent een waarschuwingsschot. Ook daar bleek hij niet van onder de indruk: hij vluchtte het park in en sprong daar het water in.

Politiehelikopter

Terwijl een politiehelikopter de vluchtgrage man vanuit de lucht in de gaten hield, werd hij omsingeld door zo'n acht agenten. Ruim een half uur na de overval werd hij in de boeien geslagen. "Hij had door dat hij geen kant meer op kon", aldus de woordvoerder.