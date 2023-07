Gewonde bij brand in flat Osdorp, meerdere woningen ontruimd

Bij een grote brand in een flatwoning aan Beek en Hoff in Osdorp is vannacht iemand gewond geraakt. De brandweer had uren nodig om de brand te blussen.

Brand in flat Beek en Hoff Via AT5-Whatsapp (0651190938)

De brand ontstond rond 2.40 uur. De brandweer rukte met een groot aantal brandweerwagens uit. Ook werden meerdere ambulances opgeroepen. Gas Over de oorzaak van de brand is nog niks te zeggen. "Er is alleen bekend dat er een harde knal te horen was", vertelt een brandweerwoordvoerder. De brandweer trof niemand in de woning aan. Door de brand barstte er een gasleiding bij de ingang van de woning. Door de vlammen die vanuit die gasleiding kwamen konden brandweermensen de woning niet in. Het gas moest daarvoor eerst afgesloten worden en dat nam lange tijd in beslag. De brandweerwoordvoerder spreekt van een 'gecompliceerde brand'.

"Hij heeft in heel veel paniek geseind met telefoonlampjes of hij bevrijd kon worden" Buurtbewoner

Volgens een buurtbewoner kon de bewoner van de bovengelegen woning niet meer naar buiten. "Hij heeft in heel veel paniek geseind met telefoonlampjes of hij bevrijd kon worden." Die man is door de brandweer met een ladderwagen uit zijn woning gehaald en hij zou degene zijn geweest die naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De brandweerwoordvoerder zegt dat er naast deze bewoner nog een andere bewoner gered is. De tweede bewoner hoefde niet naar het ziekenhuis. Geur Bewoners die verderop in het stadsdeel wonen lieten vannacht aan AT5 weten dat het om een 'hele grote brand' ging. "Wij ruiken de geur al in Slotermeer", zei een van hen. Een ander, rond 3.10 uur: "Het is inmiddels een uur bezig." Pas rond 5.30 uur was de brand geblust. De woning waar de brand uitbrak en de bovengelegen woning zijn onbewoonbaar verklaard. Een aantal andere woningen heeft roet- en waterschade opgelopen. De gemeente heeft vervangende woonruimte aangeboden aan de gedupeerden.

