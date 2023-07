🔴 Liveblog: Noord-Hollandse atleten op medaillejacht bij NK atletiek

Het is Menno Vloon niet gelukt om goud te pakken op het onderdeel polsstokhoogspringen. De atleet uit Zaandam moest de nationale titel laten aan Koen van der Wijst. Vloon zijn beste poging was 5,32 meter, terwijl Van der Wijst over 5,47 meter sprong. Vloon probeerde vervolgens over 5,52 meter te gaan, maar faalde tot driemaal toe.