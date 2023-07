Veiligheid voorop bij populaire surfspot Schellinkhout

Watersporten, met kitesurfen als een populaire activiteit , trekken steeds meer enthousiaste deelnemers aan bij de surfspot in Schellinkhout. Maar met de groeiende populariteit komen ook zorgen over de veiligheid. Daarom hebben kitesurfschool KiteFEEL en de kitesurfvereniging de handen ineengeslagen om veiligheidsmaatregelen te treffen.

"Eerst was de angst dat het een hype was vanuit coronatijd, maar ieder jaar zien we een toename in het aantal surfers", vertelt Sven Luijbe van KiteFEEL Schellinkhout. Met meer surfers op het water, neemt ook het risico op ongelukken toe. Hij benadrukt echter dat de drukte niet de enige boosdoener is.