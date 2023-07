Vijf jaar cel voor neerschieten mannen op Centraal Station

Een 34-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij op 16 oktober 2022 met een pistool op twee mannen schoot op CS. Een week later schoot hij met hetzelfde wapen op iemand in Almere, die vervolgens verlamd raakte. De verdachte moet in totaal een schadevergoeding van 23.000 euro betalen.

Martin Damen

De verdachte loopt die dag met een geladen pistool op Centraal Station, wanneer hij na een ruzie op het eerste slachtoffer schiet. De kogel raakt de man in zijn romp en gaat hier vervolgens doorheen. Dezelfde kogel raakt door de voet van het tweede slachtoffer. De dader neemt vervolgens de benen en de politie zet CS af en begint een zoekactie. Een week later schiet de 34-jarige op de openbare weg in Almere met hetzelfde vuurwapen op een derde slachtoffer, die verlamd raakt. "Door zijn handelen heeft verdachte slachtoffer 1, slachtoffer 2 en slachtoffer 3 pijn, letsel en geestelijk trauma toegebracht en afbreuk gedaan aan het gevoel van veiligheid dat zij in het bijzonder en het publiek in het algemeen in de Nederlandse openbare ruimte zouden moeten kunnen hebben", aldus de rechtbank. Na een onderzoek door een psycholoog blijkt uit een rapport dat de verdachte een IQ van 60 heeft en 'daarmee moet worden aangemerkt als licht verstandelijk beperkt'.

"Door die beperking is verdachte niet goed in staat om in complexe situaties het overzicht te bewaren [...]" Rechtbank Amsterdam

"Door die beperking is verdachte niet goed in staat om in complexe situaties het overzicht te bewaren en de mogelijke consequenties van beslissingen te overzien", stelt de rechtbank. Daarom 'acht de rechtbank het van belang' dat de man wanneer hij op vrije voeten komt de 'juiste steun en behandeling krijgt'. De verdachte heeft naast vijf jaar gevangenisstraf ook een maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking (GVM) opgelegd gekregen. Dat houdt in dat iemand na terugkeer in de maatschappij langer onder intensief toezicht staat en de resocialisatie aan voorwaarden is gebonden.

Lees ook Twee gewonden na schietpartij op Centraal Station