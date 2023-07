Dood poes Wieke is noodlottig ongeval, zegt politie: "Het was geen pijl en boog"

De dood van poes Wieke zorgde voor flink wat opschudding in de Haarlemse Slachthuisbuurt. Is er een kattenhater actief? Ook de politie nam de zaak hoog op, maar uit onderzoek blijkt: "Het was geen pijl."

"Uit onderzoek is gebleken dat het zeer waarschijnlijk is dat het beestje van grote hoogte naar beneden is gevallen op een soort stok met weerhaken in een tuin", zegt de politiewoordvoerder.

Het bleek bij het verwijderen al snel om een ander object te gaan. "Hoewel het in de kat op een pijl lijkt, is het uit de kat duidelijk geen pijl", aldus de politie. Met zo'n stok wordt normaal gesproken een plant geleid in de groei omhoog.

Lieve reacties

De Haarlemse Tineke de Reus treurt nog steeds om haar kat Wieke, maar ze is blij dat er geen opzet in het spel is. "Sterker nog: ik heb het mooie van de mens gezien. Ik heb kaartjes van buren gekregen en heel veel reacties uit de buurt."

In het hechte buurtje ontstond veel onrust na het nieuws over Wieke. "Dat vind ik wel jammer, als de politie iets eerder was begonnen met haar onderzoek had dit misschien voorkomen kunnen worden", zegt Tinke. Maar ze vindt ook dat de politie goed werk heeft gedaan. "Na de late start hebben ze snel onderzoek gedaan en waren de agenten zeer betrokken."

Niet boos

Op diegene die de bewuste stok in de tuin heeft staan, is Tineke niet boos. "Ik laat mijn katten buiten, dan lopen ze risico." Wel hoopt ze dat dierenliefhebbers die een dergelijke bloemenstok in de tuin hebben staan, die weghalen: "Ik hoorde van de agenten dat zulke scherpe voorwerpen dodelijk kunnen zijn. Zelfs satéprikkers al."

Ondanks alles laat Tineke het zusje van Wieke wel gewoon weer naar buiten. "Ik weet dat sommige mensen hun katten liever binnenhouden. Maar ik gun ze dat plezier, om lekker de wereld te ontdekken en even buiten te zijn."