Scheuren in de grond door storm Poly, bijna honderd oude bomen worden gekapt

Zomerstorm Poly zorgde bijna drie weken geleden voor veel schade in West-Friesland. Ruim 600 bomen en duizenden takken zijn door de harde windstoten 'gesneuveld', blijkt uit een rondvraag van NH. Het opruimen van de schade gaat zo'n 800.000 euro kosten en neemt nog dagen in beslag.

Als gevolg van de storm heeft provincie Noord-Holland opdracht gegeven om vooral de bomen langs de provinciale wegen extra te inspecteren. Bij controles langs de Markerwaardweg (N240) is afgelopen week naar voren gekomen dat er grondscheuren zijn ontdekt bij ten minste 84 iepen. De meeste hadden al een onvoldoende tot slechte conditie.

Voor elke gekapte boom een nieuwe

Door de grondscheuren zijn de bomen, waarvan enkele al 30 jaar oud zijn, instabiel geworden. Dit zorgt voor onveilige situaties voor het verkaar dat langs de bomen rijdt. Daarom is er besloten de bomen vanaf maandag te kappen.

"Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe boom herplant", zegt een woordvoerder van de provincie. "Of er wordt in aantal vierkante meter begroeid oppervlak herplant. Daarbij is het uitgangspunt dat dezelfde soorten bomen worden geplaatst, als het een inheemse soort is die past in het landschapsbeeld. De afspraak is dat dit binnen drie jaar gebeurt."

Volgens de provincie zal er bij de herplanting extra aandacht worden besteed aan het effect van klimaatverandering. "Bomen moeten goed kunnen wortelen en bestand zijn tegen hevigere droogte en stormen."

De werkzaamheden starten op 31 juli om 7.00 uur. De provincie verwacht twee tot drie dagen nodig te hebben. Daarbij wordt iedere dag een rijstrook afgesloten, en zorgen regelaars voor een veilige doorgang. Hierbij mag niet harder gereden worden dan 50 kilometer per uur.