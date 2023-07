Zaanse zusjes Bente en Lieke Rogge zijn wereldkampioen waterpolo

In een zenuwslopende finale deden Nederland en Spanje weinig voor elkaar onder. In de eerste fase was Spanje de bovenliggende partij en moest het zich telkens terugknokken. Pas in de derde periode sloeg Nederland een gaatje van twee punten: 9-7. In het vervolg van de wedstrijd kwam Spanje terug tot een gelijke stand van 12-12 waarna strafworpen de doorslag moesten geven.

Lieke Rogge was één van de nemers bij Nederland en ze schoot raak. De vijf strafworpen die Nederland nam gingen allemaal raak, terwijl keepster Laura Aarts de derde Spaanse worp keerde. Speelsters Sabrina van der Sloot, Lieke Rogge, Simone van de Kraats, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking bleven koel en bezorgden Nederland met rake strafworpen de wereldtitel.

Nederland was in 1991 voor het laatst de beste van de wereld. Vier keer eerder werd de finale verloren (1986, 1994, 1998 en 2015).