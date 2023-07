"Inspiratie voor de toekomst", Zaanse zusjes willen voorbeeld zijn met hun wereldtitel

In een ongekend spannende finale hebben Bente en Lieke Rogge in Tokyo de wereldtitel met de Nederlandse waterpolosters gewonnen. De zusjes, die allebei voor ZV De Zaan spelen, versloegen Spanje na strafworpen. "Hopelijk zijn wij een inspiratiebron voor de volgende generaties."

In een zenuwslopende finale deden Nederland en Spanje weinig voor elkaar onder. Pas in de derde periode sloeg Nederland een gaatje van twee punten: 9-7. Uiteindelijk kwam Spanje terug tot een gelijke stand van 12-12, waarna strafworpen de doorslag moesten geven.

"Voor het Nederlandse waterpolo is dit een belangrijk moment", vervolgt Bente haar verhaal. "Het is een resultaat van jaren opbouwen en investeren in een goede jeugdopleiding. En zijn er meiden die nu ook alles aan de kant willen zetten om het beste uit zichzelf te halen. Hopelijk zijn wij een inspiratiebron voor de volgende generaties." Bente en Lieke zijn inmiddels in de Japanse hoofdstad met het voltallige team uit eten geweest om de wereldtitel te vieren.