Feest voor de thuisblijvers: Dikke Hik-dagen beginnen weer in de haven van Enkhuizen

Hoewel het er nu nog leeg uit ziet, stroomt het pleintje aan De Dijk in Enkhuizen over een paar uur vol met feestvierders en mensen die deze vakantie thuis blijven. Vandaag starten namelijk de Dikke Hik-dagen. De komende vijf vrijdagen worden optredens gegeven van lokale bands, dj's en zangers. "Het is echt een feest voor Enkhuizers geworden."

Voor het negende jaar worden in Enkhuizen de Dikke Hik-dagen gehouden. Eigenaar Gijs Mos van het naastgelegen eetcafé Dikke Mik - met een M dus - is een van de organisatoren. Hij vertelt over de geschiedenis van het evenement. "Het is ontstaan vanuit de Zuiderzeedagen, die vroeger georganiseerd werden. Toen dat stopte, vonden we dat er iets voor in de plaats moest komen. En is er besloten om dit op De Dijk te houden."

Inmiddels zijn de feestavonden in Enkhuizen uitgegroeid tot een begrip. Veel Enkhuizers en bewoners uit Bovenkarspel trekken naar de haven om, zoals West-Friezen dat zeggen, 'mooi met elkaar an te staan'.

"Deze dagen zijn echt een ontmoetingspunt geworden", vertelt Mos. "Het is wat dat betreft al jaren beregezellig. Met de omwonenden van De Dijk zijn we tot een compromis gekomen voor het geluidsniveau, dat niet al te hard staat. En sommige bands die er spelen, komen hier al jaren naartoe."

