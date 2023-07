Lekker: komende drie vrijdagen vers gerookte vis én frikandel in Monnickendam

Wie van vis houdt, kan vandaag los in Monnickendam. Dames in klederdracht gaan daar rond met grote schalen gerookte paling en zalmforel, die iedereen mag proeven. Langs de kade staan grote tonnen waar de vis in gerookt wordt. Eén ton kreeg echter heel veel aandacht tijdens het lunchuur van een grote groep scheepsbouwers. Daarin werd geen vis, maar frikandel gerookt.

Tussen de kraampjes met oud-Hollandse spelletjes waar toeristen en kinderen spelen, staat een groep mannen in overall een XXL-frikandel weg te werken. Sommige van de scheepsbouwers kunnen tijdens de schaft wel twee van de 35 centimeter grote snacks wegwerken. "Het lijkt wel of ze thuis niet te eten krijgen!", roept William 'Pingel' Kleisen. Eigenlijk werkt hij ook bij de megajachtenbouwer in Monnickendam, maar vandaag doet hij de catering voor zijn collega's.

Voor Pingel is het begonnen als een geintje, maar hij doet nu steevast mee met de visdagen. Twee tonnen verder zit Arie Kaars. Bij hem hangt de traditionele aal aan spiezen en ruik je de geur van gerookte vis uit de ton komen. De rookton heeft hij zelf gemaakt van afvalhout, maar daar merk je niets meer van, als je ze proeft. Het geheim van een goede portie paling is 'veel geduld', volgens Arie. "Je hebt vier tot vijf uur nodig voor dat je goede paling hebt."

