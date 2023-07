Siem en Tim Zeilemaker beklimmen Kilimanjaro voor kinderen in conflictgebieden 

Siem (74) en Tim (44) Zeilemaker uit Medemblik gaan in augustus de Kilimanjaro beklimmen voor het goede doel. Ze doen mee aan een actie, georganiseerd door WarChild, om kinderen die opgroeien in of gevlucht zijn uit conflictgebieden een beter leven te geven. Nu Siem bijna 75 jaar wordt, wil hij graag samen met zijn zoon de uitdaging in Tanzania aangaan.

Siem en zijn zoon staan helemaal rechts op de foto - Siem Zeilemaker

De inwoner van Medemblik en raadslid in de gemeente, is al jaren donateur van WarChild. Hoewel hij eigenlijk liever niet meer wil vliegen, heeft hij het voor dit doel graag nog een keer over. "Ik vind het bijzonder om deze sportieve uitdaging samen met mijn zoon aan te gaan."

Verdere motivatie voor Siem is de situatie die hij ziet in Oekraïne. Na een voorlichtingsavond op het hoofdkantoor van WarChild in Amsterdam is hij om: hij wil de Kilimanjaro gaan beklimmen. Dit wil hij graag doen met zijn zoon Tim, omdat hij dan nieuwe en bijzondere herinneringen kan maken. "Je praat toch over hele andere dingen als je zo’n reis maakt, dan dat je samen in een café zit aan een biertje", zegt Siem.

Afzien als we ziek worden

Om zich te wapenen tegen de lange afstanden en temperatuurverschillen reist Siem vaak af naar Schoorl, en zijn hij en zijn zoon Tim naar de Ardennen getrokken. "We zullen sowieso iets krijgen, of het nou erge hoofdpijn is of dat je ziek wordt van de hoogte. Het kan zelfs zo zijn dat je van de berg afgehaald wordt als je het niet redt." Siem ziet het meeste op tegen de hoogte, omdat in Nederland niets vergelijkbaars is.

Als je de Kilimanjaro beklimt, reis je door vijf verschillende klimaatzones. Van regenwoud met tropische temperaturen rond de 35 graden, tot de top met temperaturen diep onder het vriespunt. Een goede voorbereiding en voldoende rust is daarom heel belangrijk. "De ene dag zullen we vier of vijf uur lopen, de andere dag rond de tien uur", licht het 74-jarige raadslid van de gemeente Medemblik toe.

Om je lichaam te laten wennen aan de ijle lucht op de Kilimanjaro, moet je langere tijd in het gebied zijn. Dat is een van de redenen waarom er zeven dagen voor staan om de berg te beklimmen, maar ook om je lichaam af en toe rust te geven. De route die ze gaan lopen is uitgestippeld door WarChild en Mountain Network, een organisatie die meerdere reizen aanbiedt door de bergen.

Vader en zoon willen het allerliefst één euro voor elke hoogtemeter binnenhalen, wat neerkomt op 5.895 euro. Op dit moment staat het bedrag op de actiepagina op ruim 3.700 euro.