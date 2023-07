EHBO-cursus voor mentale problemen moet hulp bieden makkelijker maken

Binnenkort krijgen inwoners van Purmerend een EHBO-cursus die niet is gericht op fysieke, maar mentale problemen: Mental Health First Aid. Hierbij leren mensen psychische klachten herkennen en behandelen. "Ze leren iemand aan te spreken die verward gedrag vertoond of bijvoorbeeld somber is", zegt cursusleider Angelique Huiberts.

Een sneetje of schaafwond behandelen, is een vast onderdeel bij een EHBO-scholing. Minder vanzelfsprekend is de cursus hoe je bij mensen met mentale problemen moet handelen. Angelique van psychische hulporganisatie Indigo in Purmerend is cursusleider van de opleiding. "Wat deelnemers leren, is het herkennen van psychische beelden en ook daarop acteren."

Een buurvrouw die bijvoorbeeld binnenblijft met de gordijnen dicht. Dag en nacht. "Wat is er dan aan de hand? En wat moet je zeggen, wat kan je zeggen?", zegt Angelique tegen NH Radio. Ook leren deelnemers hoe ze een crisis moeten inschatten.

De cursus leert deelnemers omgaan onder meer depressie, angst, psychoses en middelengebruik, omdat dit de meest voorkomende situaties zijn die mensen tegenkomen, vertelt ze. "Daar leer je, met een bepaald stappenplannetje, op een laagdrempelige manier mensen aan te spreken. Je oefent in groepjes en krijgt ook wat theorie erbij. Het is een hele speelse cursus en heel interactief."

'Toename depressies'

Hoewel mentale klachten van alle tijden zijn, denkt de cursusleider wel dat sombere gevoelens de laatste jaren zijn toegenomen. "Depressie komt steeds vaker voor, vooral onder jeugd. Het is natuurlijk mooi om daar wat handvatten voor te krijgen: hoe spreek je zo iemand aan?"

Iedereen kan zich gratis aanmelden voor de cursus. Toch ziet Angelique dat cursisten meestal mensen zijn die iemand kennen met mentale problemen. "Maar eigenlijk kennen we die allemaal wel, want een op de twee mensen krijgt last van mentale problemen in het leven. Dan kan je het hebben over een paniekaanval, het hoeft niet iets te zijn wat blijvend is. Een burn-out, depressie, dat soort zaken."

Crisis of niet

Het belangrijkste aan de Indigo-cursus vindt Angelique de crisisherkenning. "Dan gaan we kijken, is het een crisis of is het geen crisis. Is het nodig om 112 te bellen of kan ik zelf in een gesprek hulp aanbieden en daar nog eens op terugkomen. Het herkennen is heel belangrijk."