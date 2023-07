Reddingspoging slotfeest jubileum Alkmaar Ontzet? Politiek vraagt erom

Het niet doorgaan van het finalefeest, de apotheose van 450 jaar Alkmaar Ontzet, heeft voor de nodige verontwaardiging en teleurstelling gezorgd in de stad. Dat nou juist in het jubileumjaar een grote activiteit op die beroemde datum 8 oktober wegvalt, dat doet nogal wat stof opwaaien. Politieke partij OPA heeft de gemeente nu gevraagd of er manieren zijn om het slotfestijn alsnog door te laten gaan.

Op het evenemententerrein aan de Olympiaweg zou een groots feest gehouden worden met verschillende bekende artiesten, duizenden verlichte drones en 35.000 man publiek. Het feest had een ton toebedeeld gekregen van het gemeentelijke budget van 450.000 euro. Maar het liep anders. De grote vraag is: hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Een week geleden werd duidelijk dat The Alckmaer Proms/Alkmaar Alive niet doorgaat. De gemeente verleende geen vergunning omdat de veiligheid voor het publiek niet op orde was. De 8 October Vereeniging, die het feest zouden organiseren, trok daarop de stekker uit het project.

Want wat was er nou precies mis met de vergunning? "Er zijn meerdere overleggen geweest waarbij steeds het uitgangspunt was een mooi feest mogelijk te maken", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

"Het blijkt dat de gemeente en de 8 October Vereeniging niet tot een plan konden komen waar beide partijen achter kunnen staan. Na het laatste overleg op dinsdag 18 juli heeft de vereniging de aanvraag ingetrokken." En dat is nu nog steeds de situatie: er zijn geen voorbereidingen meer, het feest komt er niet.

"We hebben samen met onze experts in een vroeg stadium aangegeven dat gemeente knelpunten in de planvorming zag." Maar waar de boel precies op vastliep, dat maakt de gemeente nog niet concreet.

Lijmpoging?

Helderder wordt het voorlopig niet omdat de gemeente nu eerst de raadsvragen van OPA gaat beantwoorden voordat vergelijkbare persvragen aan de beurt komen. De lokale partij baalt stevig van het niet doorgaan van het eindfeest.

Ze willen met spoed van het gemeentebestuur weten of het plan nog gereanimeerd kan worden. Ook wil OPA graag eventuele documenten inzien om inzicht te verkrijgen in de reden van het afkeuren van de vergunningsaanvraag.

Misschien kan er dus nog wat gelijmd worden. De gemeente is naar eigen zeggen nog altijd bereid om met de 8 October Vereeniging te kijken naar de mogelijkheden. Of er een alternatief komt is nog niet bekend. Volgens het gemeentebestuur denkt de Vereeniging hier nog over na.