Vernieuwd dorpshart Schoorl weer vertraagd: aannemers te duur

Opnieuw een flinke tegenslag voor de herontwikkeling van het centrum van Schoorl. Zorgde eerder stikstofonderzoek voor vertraging, nu is het aanbestedingsproces mislukt. Geen van de aannemers kan het voor de prijs doen die de gemeente in het hoofd had.

Er staat Schoorl namelijk een 'metamorfose' te wachten: "Het centrum wordt opnieuw ingericht om het vriendelijk en gezelliger te maken, zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven", aldus de gemeente.

"Omdat Schoorl een unieke ligging heeft als dorp in de duinen, willen we het bos, de duinen, heide en hoogteverschillen laten terugkomen in de openbare ruimte." Het gaat in Schoorl om het gebied rondom de kruising van de Heereweg, Laanweg, Duinweg en de Duinvoetweg.

Te hoge biedingen

Al tientallen jaren zijn er plannen voor het hart van het duindorp. Met het huidige ontwerp ging de gemeenteraad in maart 2022 akkoord, en zou het werk in april 2026 klaar kunnen zijn. In februari dit jaar werd duidelijk dat er vanwege stikstof zeker een halfjaar vertraging is.

"De verwachting was dat de aanbesteding deze zomer afgerond werd", meldt de gemeente. "Maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag."

Verwacht wordt dat er dit najaar meer duidelijkheid over de aanbesteding komt. "Dit betekent dat de start van de werkzaamheden naar komend voorjaar verschuift. Het streven blijft evengoed om in 2026 klaar te zijn met de herinrichting."