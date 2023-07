Share to Nextdoor

Op zoek naar de ziel van de regio Haarlem: "De vrijheid, de rust en het dorpse"

Na een lang stuk strand, loopt presentator Koen Bugter in zijn zoektocht naar de ziel van regio dit keer voor het eerst landinwaarts. Via Bloemendaal en Zandvoort loopt hij richting Heemstede en Bennebroek richting de grens met Haarlemmermeer. Regioverslaggever Geja wijst Koen op een bijzonder fietspad, dat door de natuur is overgenomen.

Fotograaf Jaap Kroon loopt de hele route met Koen mee, hij heeft zijn leven door fotografie een positieve wending kunnen geven. Koen bezoekt een oude kerk die is omgebouwd tot een moderne woning en expositieruimte, maar het originele orgel staat er nog wel. Koen test of het instrument nog werkt. En Them Peckin’ Boys geeft een bijzonder optreden, ze zijn namelijk een Bluegrass band.

