Kogel door de kerk: 50 tot 60 prefabwoningen voor jongeren en statushouders in Hoogwoud

Zo is het nog een hondenuitlaatveld, zo ziet het eruit als een heuse woonwijk. De gemeente Opmeer gaat in 2024 zo'n 50 tot 60 prefabwoningen bouwen op het stuk grond bij sportpark De Weyver in Hoogwoud.

Het college van Opmeer wil daar op korte termijn een extra opvanglocatie inrichten in Hoogwoud. Voor het 'gedwongen' huisvesten, zet de gemeente de Crisis- en herstelwet in. De woonwijk wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. Er wordt gesproken over 50 tot 60 prefabwoningen, die 10 jaar zouden blijven staan.

Het voordeel van prefabwoningen - in de fabriek gemaakte tijdelijke flexwoningen - is dat ze er snel kunnen staan. "Door te kiezen voor prefabwoningen, lossen we de woningnood snel op. De gemeente kan het tekort aan huurwoningen terugdringen en de wachttijden voor een sociale huurwoning verkleinen", aldus wethouder Herman ter Veen.

Snel woonruimte nodig

Deze locatie leent zich 'uitermate goed' voor het snel plaatsen van prefabwoningen. Ze zijn bestemd voor zogeheten 'aandachtsgroepen' als spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Maar ook voor starters en jongeren. Ter Veen: "Naast de grote vraag om een huurwoning, is er soms snel woonruimte nodig door persoonlijke omstandigheden of omdat een jongere uit onze gemeente het hoog tijd vindt om uit huis te gaan."

In september volgt er een informatiebijeenkomst, waar omwonenden kunnen meedenken over de invulling van de woonwijk. Voor het hondenuitlaatveld wordt er gezocht naar een nieuwe, alternatieve locatie.