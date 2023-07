Weer of geen weer: deze mensen blijven positief en vieren de zomer in Noord-Holland

De vakantie is in volle gang, maar het is niet het zomerweer waarop velen hoopten. Toch maken de meeste vakantiegangers er een feestje van. NH ging vandaag langs bij optimisten in de provincie die zich -ondanks het matige zomerweer- niet uit het veld laten slaan. Van campinggasten tot aardappeltelers: iedereen probeert er het beste van te maken.