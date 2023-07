Tennisbanen Uitgeest moeten 's avonds dicht, door herrie van padel: "Het failliet van de club"

Niemand wil het en toch staat het te gebeuren: op de tennisbanen van TCU mag vanaf eind augustus na half acht 's avonds niet meer getennist worden. Dat heeft de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) besloten. En waarom? Door het lawaai van de padelbanen, een heel ander spel op hetzelfde sportpark. Jurist Koos van Driel voorziet een doemscenario en heeft vanavond namens de club bezwaar aangetekend: "Dit is een maatregel die niemand wil en in niemands belang is. Het is het failliet van de vereniging."

Gisteren kwam de ODIJ met een voorlopige last onder dwangsom op de proppen: elke keer als er vanaf 28 augustus tussen half acht 's avonds en zeven uur 's ochtends gepadeld of getennist wordt op de banen van TCU, krijgt de club een boete 2.000 euro.

Waarom? De ODIJ heeft na klachten van omwonenden vorig jaar een paar keer te hard geluid van het sportpark gemeten. De dienst merkt in zijn rapport op dat 'de geluidsbron van de overlast bij de padelbanen ligt'. Ook ziet ze dat 'de omwonenden aangeven dat sinds de padelbanen in gebruik zijn genomen zij ernstig geluidhinder ervaren van de harde klappen'.

Het wordt in het rapport niet duidelijk waarom het avondverbod ook voor de tennissers van TCU gaat gelden.

Onnodig en onredelijk

En dat zijn er nogal wat: "Er staan 19 uren tennisles per week gepland na half acht", weet Van Driel. "Met deze maatregelen worden twee tennistrainers brodeloos, de baromzet zal naar nihil gaan en leden zullen hun lidmaatschap opzeggen."

"En dat terwijl de maatregelen totaal onnodig zijn", gaat Van Driel verder tegen NH. En ook onredelijk, schrijft hij in zijn aanvechting van de dwangsom, die eerder vanavond de deur uitging en die NH heeft ingezien.

Zelfs klagers willen het niet

Naast opgedroogde inkomensten heeft de jurist een ander argument tegen de avondsluiting van de tennisbanen: "De klagers willen het niet eens. Sinds er huizen naast de vereniging gebouwd zijn, is er nóóit geklaagd over overlast door tennis. Het gaat ze puur en alleen over padel", stelt Van Driel. Dat blijkt uit minstens twee klachten die NH heeft ingezien.

Dat padel soms voor overlast zorgt, ontkent de club niet. Daarom was TCU al met de gemeente in gesprek over een geluidsmuur. Bovendien stelt de club voor na negen uur 's avonds niet meer te padelen, om omwonenden zo tegemoet te komen.

In de komende dagen moet de rechter beoordelen of het bezwaar van TCU gegrond is.