Opruimen omgewaaide bomen door storm Poly duurt nog weken: "Al twee keer gestruikeld"

Storm Poly raasde ruim drie weken geleden over de stad, maar wie om zich heen kijkt ziet dat nog lang niet alle omgewaaide bomen zijn opgeruimd. De een heeft er geen last van, de ander stoort zich eraan. Maar waarom duurt het zo lang voordat alles is opgeruimd?

"Met de belastingcenten die ik betaal, vind ik dat er wel iets mag gebeuren", reageert een man op de omgewaaide bomen. "Ik denk dat er meer bewustzijn moet zijn voor mensen die hier hinder van ondervinden", reageert een ander. "Ik heb er geen last van", zegt weer een ander.

Dertien ploegen

In totaal raakten 600 bomen door de storm beschadigd. Dertien ploegen van de gemeente zijn aan het werk alles op te ruimen, maar dat kan nog wel even duren. Ook is het vanwege de vakantieperiode lastig om extra personeel in te schakelen., zegt de gemeente.

Daarnaast is het weghalen van de bomen een tijdrovende kluis. "Als we een boom hebben opgeruimd, is de bus vol en moeten we weer een kwartier rijden om te lossen. En dan weer door naar de volgende", legt een medewerker van de groenvoorziening uit.

De gemeente verwacht nog 'een aantal weken' bezig te zijn met het opruimen van alle bomen en takken.