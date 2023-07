Slachthuisbuurt vreest kattenhater: is poes Wieke met pijl en boog gedood?

Is er een kattenmoordenaar actief in de Haarlemse Slachthuisbuurt? Na wat er met haar kat Wieke is gebeurd, heeft Tineke de Reus nog maar weinig redenen daaraan te twijfelen. Tineke: "Ze is gewoon vermoord met bijl een boog."

Vol ongeloof is ze over wat haar kat is overkomen."Wie doet zoiets?", stamelt Tineke. "En dat in mijn eigen buurtje. Als je bedenkt hoe haar laatste momenten moeten zijn geweest. Vreselijk!" Toen Wieke vorige week zondagavond het huis uitliep, probeerde Tineke haar nog tegen te houden. "Het was negen uur ’s avonds, ik zat op de computer en wilde net de deuren dicht doen. Maar toen glipte ze nog naar buiten. Ik dacht: die komt met een uurtje wel weer thuis, maar ze kwam niet. Ik voel me daar nog best wel schuldig over." tekst gaat verder onder de video

Kattenhater - NH Nieuws

Tineke begon een zoekactie en verspreidde flyers met foto’s van Wieke. Na een week hoorde ze van buren dat Wieke gevonden was. "Ze lag met een pijl door haar lichaam onder de bosjes."

Buurtonderzoek De politie is inmiddels een onderzoek begonnen, heeft de pijl in beslag genomen en gaat morgen de deuren in de buurt langs. "Wij nemen dit zeer hoog op, wij gaan forensisch onderzoek doen op de kat en de pijl", zegt een woordvoerder. De Reus heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen. Buren reageren geschrokken. Eerdere incidenten komen opeens in een ander daglicht te staan. "Mijn poes heeft twee jaar geleden een bijzondere pootbreuk gehad", vertelt buurvrouw Sandra. "Volgens de dierenarts was de breuk door iets of iemand aangebracht."

Kat Sjaak met haar gebroken poot - Aangeleverd

Janny Kensen, ook in de buurt woonachtig, herkent het verhaal. “Mijn kat Sjaak heeft ongeveer dezelfde verwonding, die is net uit het gips.” Ze heeft inmiddels maatregelen genomen, en kippengaas over de schutting aangebracht zodat Sjaak de tuin niet meer uit kan. “Ik wil niet nóg een kat kwijtraken”, vertelt ze met tranen in de ogen. Twee jaar geleden verdween haar kat Max. “Hij klom over de schutting en even later hoorde ik kattengegil zoals je wel eens hoort als katten ruzie hebben. Ik dacht er niks van, maar nu? Je moet er niet aandenken. Ik hoop dat hij niet geleden heeft.”

In de tuin van Janny is kippengaas gespannen. - Maurice Blaauw

Het vermoeden dat een kattenhater in de buurt actief is, blijkt volgens Tineke uit het feit dat Wieke droog is aangetroffen, terwijl het een dag voor haar vondst nog had geregend. "Ik denk daarom dat ze bij iemand in schuur heeft gelegen. Toen de maden eruit kwamen, heeft diegene Wieke buiten gedumpt", vermoedt ze. Angst De angst zit er goed in in de Slachthuisbuurt. Tineke: "Ik heb al mijn hele leven poezen en soms heb je een bijzondere poes. Wieke was zo'n bijzondere poes. Ze kwam bij je als je haar riep en was op een schattige manier ondeugend. Haar zusje waar ze altijd mee was, is de laatste dagen erg van slag. Wij gaan haar heel erg missen."