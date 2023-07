Amsterdam aA nl VanMoof-rijders halen hun (kapotte) e-bike op: "Band lek, maar fiets blijft wel mooi"

Eigenaren van een VanMoof kunnen vanaf vandaag hun fiets, die ze hadden weggebracht voor reparatie, weer ophalen. Tien dagen geleden ging het bedrijf failliet. Sindsdien ligt alles stil. Is hun fiets nu gemaakt? Het antwoord van de meesten: "Nee."

"Als de fiets het doet, is het de beste fiets ooit", zegt een klant met zijn VanMoof aan de hand, maar of die van hem het dan ook doet? "De belknop is gefixt, maar de boostknop (waarmee je extra snelheid ontwikkelt) niet. Dat wordt wel bellen, maar niet boosten." Een andere klant loopt tevreden de deur uit. Haar remmen zijn gemaakt, maar ook haar boost-knop en kick-lock doen het weer.

Of je fiets helemaal is gerepareerd, hangt er vanaf wanneer je VanMoof is begonnen met het herstel. Als je fiets al klaar was vóór de 17e, toen het bedrijf failliet ging, dan heb je geluk. Veel klanten moeten waarschijnlijk worden teleurgesteld. Het bedrijf liep namelijk nogal achter met reparaties.

Eén van de klanten die vandaag langskomt oogt verdrietig. "Ik heb een jaar gespaard voor deze fiets en kreeg hem twee weken geleden binnen. Kort daarna gingen ze failliet", vertelt hij. "Ik hoop dat ik mijn batterij werkend terugkrijg. Zo niet: het was een mooie rit."

Of de VanMoof-bezitters zich nog een beetje trots voelen om op hun fiets te rijden? "Ja, het blijft een mooie fiets", zegt er één. Wanneer ze weg wil fietsen, voegt ze eraan toe: "Oh, mijn band is lek." Een andere dame geeft ook aan dat ze nog blij is met haar fiets. "Het is een mooi ontwerp en daar gaat het om." Uitnodiging en tijdslot Mensen die hun fiets nog moeten ophalen bij het bedrijf, krijgen hiervoor een uitnodiging waarmee ze een tijdstip kunnen kiezen. De mogelijkheid tot een doorstart wordt nog onderzocht door de curatoren. VanMoof heeft aangegeven nergens op te reageren tot er meer duidelijk is.