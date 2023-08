Het is bijna zover en nu al voor de 40ste keer: elke Dirk is welkom bij enige echte Dirkendag

Wat ooit begon als geintje is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: Dirkendag. Iedereen die Dirk, Dirk-Jan of Dirkje heet, is een week voor de Flora en Visserijdagen welkom in café Tante Pietje in Den Oever. Volgende week, op 26 augustus, is de 40ste editie.

Overigens zijn niet alleen Dirken welkom. Ook mensen die Dick, Dik, Derk of een variant ervan heten, mogen komen. Maar Jan-Dirk dan weer niet, er zijn grenzen. En iedereen moet zich legitimeren. Om de mensen uit elkaar te houden, hebben velen een bijnaam, zoals Lange Dirk of Nieuwe Dirk.

Dirk de Oude hoopt dat er zoveel mogelijk Dirken op de jubileumeditie afkomen. "Elk jaar komen er meestal zo'n 65 Dirken. Regelmatig ook uit het buitenland, bijvoorbeeld iemand uit Australië die familie bezoekt en even langskomt." Elk jaar wordt een t-shirt gedrukt met een opdruk. Het opschrift ervan is nu: '40 jaar Dirken bij elkaar'. Het is de enige 'festiviteit', verder wordt er niets veranderd aan Dirkendag, dat officieel niet eens wordt georganiseerd.

Slap ouwehoeren

"We komen gewoon bij elkaar, een week voor de Flora en Visserijdagen. We eten haring, drinken bier en rookten vroeger nog wel eens een sigaar. Je moet uiteraard Dirk heten en houden van slap ouwehoeren. De kinderen geven we een zakje snoep. Als iets een succes is, moet je het niet veranderen, maar gewoon zo laten. Het gaat al 40 jaar zo."

En, ook een traditie: alle Dirken gaan elk jaar met elkaar op de foto, met een hoofdrol voor de jongste en de oudste Dirk. "Ooit hadden we een Dirk die nog maar veertien dagen oud was. Hopelijk komen ook nu veel mensen. Want er komen Dirken bij, maar er vallen helaas ook af."

Dirkendag is op zaterdag 26 augustus van 16 tot 20 uur in café Tante Pietje in Den Oever.