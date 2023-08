Huilende klanten en heel veel kaartjes: bekendste juweliers van Heiloo met pensioen

Ze is goed in het onthouden van gezichten en weet ook vaak precies wat haar klant nodig heeft, vertelt ze. "Dan zeg ik bijvoorbeeld tegen Simon: we kunnen het beter zo en zo doen, want dit heeft ze al."

Het echtpaar is te gast bij Lunchroom op NH Radio en loopt daar vlak voor de uitzending warempel een oude klant tegen het lijf. "Die hebben we van het voorjaar nog trouwringen verkocht", weet Rita.

Hun klanten zitten overal, zelfs in New York en Canada, vertelt Simon. "Die typisch Hollandse sieraden, zoals speciale schakelarmbanden, dat kennen ze daar niet. Dus dan komen ze speciaal naar ons voor een reparatie."

Omringd door goud, zilver en edelstenen hielp het stel in al die jaren ruim 150.000 klanten in hun zaak Peek Juwelier aan de Stationsweg in Heiloo. Het is een van de feitjes uit het boek, dat hun zoon speciaal heeft geschreven voor het welverdiende pensioen van zijn ouders.

Rita is een slagersdochter, maar wilde altijd al een eigen winkel. Simon was horlogemaker. "Zo werd de keuze gemaakt om samen een juwelierszaak te beginnen. Vanaf de eerste dag hadden we werk", vertelt ze. En al gauw liep het storm. "We begonnen met niks en hadden veel concurrentie. Maar we zijn het langst gebleven en echt een begrip geworden. Onze klanten komen uit Heiloo en ver daarbuiten."

In al die jaren zijn de tijden flink veranderd. "Er wordt natuurlijk veel gekocht op internet, maar ik ben daar nooit bang voor geweest", vertelt Rita. "Sieraden moet je zien en voelen. We hebben ook alle trends voorbij zien komen. Klein, groot, zilver, goud, bling-bling, de markt verandert ook steeds."

Lief en leed werd er met klanten gedeeld. Als er werd getrouwd, was het feest in de winkel. Maar Rita en Simon hielpen hun klanten bijvoorbeeld ook regelmatig aan een bijzonder sieraad na een overlijden. "Dan deed je extra je best en bood je ook een luisterend oor", zegt Rita.

"We hadden huilende klanten in de zaak, die zeiden: ga je echt stoppen?"

Waarom ze toch zo geliefd zijn? "Nee bestaat bij ons niet", aldus Rita. "We kijken altijd naar mogelijkheden. Wat is de wens en wat kunnen we doen.

Maar na 46 jaar is het mooi geweest. De zaak is verkocht. Toch was het afscheid met alle vaste klanten niet makkelijk. "Het was erg emotioneel, maar heel mooi. Veel mensen kwamen langs met kaartjes", vertelt Rita, terwijl ze weer volschiet.

Huilende klanten

Haar man neemt het over. "Na 46 jaar is het ook wel wat. We hadden huilende klanten in de zaak, die zeiden: ga je echt stoppen? Ze denken dat je altijd maar door kan gaan. Dat gaat gewoon niet", zegt Simon. "We moeten nuchter zijn, want stel dat er met een van ons iets gebeurt. Die zaak kunnen we echt niet in ons eentje runnen. "

Nu de zaak ook echt is verkocht, kunnen ze er niet meer omheen: ze zijn met pensioen. "We moeten nog even landen hoor, want het is erg wennen", zegt Rita. "Maar toen we laatst op ons kleinkind pasten, liepen we toch een stuk relaxter achter de kinderwagen. Het geeft rust."