Kijken: kletsnatte zomerdag in beeld

Lege terrassen, natte sokken, en héél veel regen: het is een treurige zomerdag vandaag. Onze cameraman Jaap Eelman trok door de provincie en bracht deze drijfnatte dag in beeld.

Volgens NH-weerman Jan Visser hoeven de poncho's en regenlaarzen voorlopig nog niet opgeborgen te worden, het blijft de komende tijd namelijk wisselvallig. Aankomend weekend trekken er buien over het land, maar is er ook af en toe ruimte voor de zon. Volgens hem is die ruimte er rond de maandwisseling niet: dan zal er nog veel meer regen vallen.