Kawsar (6) en Jurre (9) blij met Zomerschool Velsen: "Anders duurt de vakantie wel heel erg lang"

Op twee basisscholen in Velsen vindt de zomerschool plaats. Gedurende drie weken krijgen kinderen op een alternatieve manier les. Volgens directeur Carla Oude Groen zorgt het niet alleen voor plezier bij de kinderen, maar helpt het hen ook om bij te blijven. Vooral op het gebied van lezen en taalvaardigheid. Tegelijkertijd ontdekken onderwijzers nieuwe lesmethoden die ook in het reguliere onderwijs kunnen worden toegepast.

Kawsar (6), is een van de leerlingen die samen met een chef mag koken. Met kokmuts op maken de leerlingen in groepen hun eigen warme maaltijden met veel groenten en volledig vegetarisch. Ondanks dat Kawsar het erg leuk vindt om te doen, vindt ze het ook spannend. "Juf, ik wil niet," zegt ze plotseling.

"Ik vind het spannend om groenten te snijden, ik ben bang dat mijn vinger pijn gaat doen," vertelt ze. "Ik mag dat niet van mijn mama." Ze speelt liever buiten. "Dan ga ik lekker fietsen." Samen met 109 anderen zit ze op Zomerschool Velsen. Hier krijgen kinderen uit de gemeente Velsen van 25 juli t/m 11 augustus les in het gebouw van Basisschool De Klipper en O.B.S. De Vuurtoren.

De schooldagen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 14.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag. Maandag is een vrije dag is. Het programma van de zomerschool is zeer gevarieerd, van kooklessen tot techniek en werken in de tuin met de boswachter.

Leuk en leerzaam

Volgens Jurre (9) zou iedereen naar de zomerschool moeten gaan. "Het is heel erg leuk. Ik heb dyslexie en ADD, op de zomerschool leer ik hier beter mee om te gaan." Bovendien verveelt hij zich dan niet, want "de vakantie duurt anders wel erg lang. Hier is het leuk, maar je leert ook nog eens wat."

En dat is precies de essentie van de zomerschool, zegt directeur Carla Oude Groen. "Wij proberen de leerlingen mee te geven dat leren op school, ook plezier maken is." Door hier naartoe te gaan, blijven de kinderen ook bij. Bijvoorbeeld in het lezen.