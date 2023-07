Op strand Heemskerk heb je geen bereik: al wat je nodig hebt staat in de strandkrant

Rust, geen bereik en zon: sommigen gaan ervoor in retraite in Thailand of Indonesië. In de IJmond is er ook een veel simpelere optie: het strand van Heemskerk. Je kunt er alleen met de fiets komen, dus de grote mensenmassa's blijven meestal weg. En om echt te ontspannen en te onthaasten ligt er bij paviljoen De Vrijheit een dikke zomereditie van de strandkrant klaar. Waarom dat zo'n succes is, legt de redactie in deze video uit: