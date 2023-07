Jonge Haarlemmer vernielt autospiegels in Heemstede: politie zoekt gedupeerden

Afgelopen nacht zijn meerdere spiegels vernield van auto's die aan de Glipperweg in Heemstede geparkeerd stonden. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Haarlem als verdachte aangehouden.

Dat meldt het Basisteam Kennemer Kust van de politie op Facebook. Het is niet duidelijk hoeveel spiegels er precies beschadigd zijn. De politie roept gedupeerde autobezitters op om aangifte van de vernieling te doen. Het is niet duidelijk of de verdachte Haarlemmer nog vastzit.