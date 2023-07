Op zoek naar gastgezinnen voor katjes: “Krijgen veel meer kittens dan normaal”

“Door de financiële positie van mensen worden minder poezen gesteriliseerd”, vertelt hoofd van de kattenafdeling van Dierentehuis Kennemerland Joyce van Oevelen. Het gevolg is dat het asiel met te veel kittens zit. “Wij proberen de nestjes bij gastgezinnen te plaatsen, maar daaraan hebben wij nu een flink tekort.” Gastgezinnen vangen een nestje op, totdat de kittens oud genoeg zijn om elders geplaatst te worden.

Vooral in de lente en de zomer komen er veel kittens binnen, waardoor de oproep voor gastgezinnen vrij laat lijkt. “Wij willen graag onze database met gastgezinnen vergroten zodat wij er ook volgend jaar wat aan hebben.” Een overvol asiel kan gevaarlijk zijn voor de jonge dieren, vanwege infectiegevaar.

Daarnaast is opgroeien in een gezin goed voor kittens, zegt Joyce. “Ze leren dan omgaan met mensen, maken alvast kennis met de stofzuiger en andere huiselijke geluiden, hierdoor worden het later leuke sociale katten.”

Gastgezinnen

Om gastgezin te worden, mag je niet te veel dieren hebben. “Dit is vaak een probleem omdat veel dierenliefhebbers ons willen helpen, maar die hebben zelf al dieren. Het is dan belangrijk dat de kittens in ieder geval een eigen kamer hebben waar ze zich kunnen terug trekken.”

Het dierentehuis zoekt niet alleen naar gastgezinnen die kittens tijdelijk willen opvangen, de kittens moeten uiteindelijk ook geplaatst worden. “Op de website staan nu 17 kittens die geadopteerd kunnen worden. Voor de mensen die liever een gastgezin willen zijn, is er ook de mogelijkheid om een seniorkat in de winter op te vangen, zodat die dan niet in het asiel hoeft te verblijven", besluit Van Oevelen.