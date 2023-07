Door mogelijke blunder van politie zal Jelle nooit weten wie hem zwaar mishandelde

Jelle zal er waarschijnlijk nooit achter komen wie hem zwaar mishandelde afgelopen juni aan de Groest . De 41-jarige man werd eind juni bewusteloos geschopt naar eigen zeggen omdat hij homo is. Uit onderzoek van NH blijkt dat de politie pas na dertig dagen de tijd had zijn aangifte op te nemen. Twee dagen eerder werden de mogelijk cruciale camerabeelden volgens standaardprocedure verwijderd. Wat ging er mis?

Toen hij thuiskwam belde hij de politie, hij voelde zich niet goed. De politie kon op dat moment weinig voor hem doen, omdat hij niet meer wist wat er gebeurd was. Hij wist ook niet meer dat hij tegen de grond was getrapt, tot hij de wonden op zijn lichaam zag.

De 41-jarige Jelle liep zaterdagavond 17 juni rond 20.00 uur vanaf zijn favoriete kroeg aan de Leeuwenstraat naar huis, toen hij uit het niets tegen de grond werd getrapt. Het enige wat hij zich nog kan herinneren, is dat hij wakker werd terwijl hij op straat lag. "Ik kan mij geen gezicht herinneren, helemaal niks. Ik weet alleen dat ik pijn had, en zelf naar huis ben gelopen".

Man in Hilversum bewusteloos geschopt, naar eigen zeggen omdat hij homo is

Jelle is naar eigen zeggen mishandeld vanwege zijn geaardheid. Hij is homoseksueel, en heeft 'een nogal vrouwelijk loopje'. Bijna twee dagen lag hij in het ziekenhuis. En hoewel het fysiek nu wat beter gaat, is hij nog steeds erg in de war van wat er die avond is gebeurd.

Aangifte

Vijf dagen na de mishandeling belde hij de Hilversumse politie voor een aangifte-afspraak. Deze stond in eerste instantie op 4 juli, maar dit ging de politie toch niet redden. "Ze vroegen of het twee weken later kon, op 14 juli. Dat was voor mij geen probleem. Toen wist ik natuurlijk niet dat de beveiligingsbeelden er dan niet meer zouden zijn."

Bij de aangifte kon Jelle zich weinig herinneren van die avond. Volgens een woordvoerder van de politie waren er op dat moment veel vraagtekens, van beide kanten. "Er was heel veel onduidelijk. Er was daardoor geen opsporingsindicatie, dus we konden er niet mee verder. De zaak is toen afgerond."

Nalatigheid

Toch zijn er tussen 2012 en 2017 zo'n 23 beveiligingscamera's ophangen op en rondom de Groest, omdat er jarenlang veel ernstige mishandelingen en steek- en vechtpartijen voorkwamen. De camera's zijn onder andere bedoeld om opsporing te verbeteren. Op de plek waar Jelle op die zaterdagavond liep, hangen er zeker twee.

Na onderzoek van NH blijkt echter dat de beelden na 28 dagen overschreven worden, in verband met privacy van bezoekers van het uitgaansgebied. Op het moment dat Jelle zijn aangifte kon doen, waren deze beelden er niet meer. Omdat Jelle zich te weinig kon herinneren en de politie te laat handelde, lopen de daders nu vrij rond.

Reactie politie

Volgens de woordvoerder van politie Midden-Nederland waren er toen Jelle aangifte wilde doen capaciteitsproblemen. "Dit had deels te maken met het zomerreces. Maar het is natuurlijk vervelend dat we de beelden niet meer hadden. We moeten hier scherper op zijn."

De woordvoerder geeft aan dat de politie pas bij de daadwerkelijke aangifte wist wat er precies was gebeurd, en dat dat in eerdere gesprekken met Jelle - bij hem thuis meteen na de mishandeling en tijdens het maken van de aangifte-afspraak - nog niet duidelijk naar voren was gekomen. De beelden zijn daarom niet eerder veiliggesteld.