Vogelzaak herrijst als feniks uit de as: meer dan 500 vogels gingen dood door brand

De vogel- en papegaaienspeciaalzaak aan de IJweg in Nieuw-Vennep die vorig jaar door een brand volledig in de as werd gelegd, opent opnieuw de deuren.

Eigenaresse Annemarie van Dijk met een van de papegaaien - Janton van Dijk

Elf maanden na de brand is het zover. Over een kleine week, op 3 augustus om 12.00 uur, wordt de speciaalzaak heropend. Waar eerst as, roest en puin lag, staat nu op precies dezelfde locatie een nieuw tijdelijk pand. "Het is een prachtige winkel waar we weer wat mee kunnen", vertelt Janton van Dijk trots. Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Janton en Annemarie van Dijk in het nieuwe pand van hun vogelspeciaalzaak - Janton van Dijk

Hij is samen met zijn vrouw Annemarie eigenaar van de vogel- en papegaaienspeciaalzaak. Zijn winkel, met daarin meer dan vijfhonderd vogels, vloog vorig jaar september in de fik. Geen van de dieren overleefden het. "Ik was verslagen", vertelt hij.

"Alle vogels waren al dood" Janton van Dijk, eigenaar van 'Alles voor uw Vogel'

Na de melding van de brand sprong hij in de auto en scheurde naar de winkel, maar het pand stond al op instorten. Hij zag vanachter het hek hun levenswerk in vlammen opgaan. "Ik wilde naar binnen rennen, maar werd aan alle kanten tegengehouden. Het had ook geen zin: alle vogels waren al dood." In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de locatie eruit zag na de brand en hoe het nieuwe pand eruit ziet.

Zijn drang om tijdens de brand het pand in te rennen, heeft alles te maken met zijn grote liefde voor de gevleugelde vrienden. Op zijn zesde kreeg hij zijn eerste parkieten en direct was hij verknocht aan de diersoort. "Dat zien we ook bij veel klanten: binnen een paar dagen heb je al zo'n sterke band met zo'n vogel." Het artikel gaat verder onder de sociale media post van de eigenaren vorig jaar.

Veel mensen herkenden de liefde voor de dieren en steunden de eigenaren met een inzamelingsactie voor het nieuwe pand. "De eerste paar weken waren we compleet van slag", vertelt Janton. "Maar door al die lieve en positieve reacties hebben we nooit getwijfeld of we door moesten." In de onderstaande video van vorig jaar vertellen onder andere omwonenden over de speciaalzaak en de verwoestende brand.

Reacties na brand in Nieuw-Vennep - NH Nieuws