Documentaire over holocaustoverlever Leonard Vis: "Het mag niet vergeten worden"

Het bijzondere verhaal van de Joodse Leonard Vis is vereeuwigd in de documentairefilm 'Holocaust Survivor Leonard Vis, Back in Laren'. Vis zat tijdens de Tweede Wereldoorlog met 29 anderen ondergedoken in een Laarder pension. De onderduikers werden opgepakt, maar Vis wist als enige de Holocaust te overleven. Sylvia van der Sluis is de maker van deze documentaire en tevens nazaat van mede-onderduikers van Vis.

Hoog bezoek in Laren tijdens de 4 mei-herdenking van vorig jaar. Leonard Vis vloog over vanuit Toronto, Canada om een paar dagen op de plek te zijn waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel mee heeft gemaakt. De inmiddels 92-jarige Joodse Vis bracht een groot deel van de oorlog ondergedoken door, in pension De Hoeve te Laren.

Maar 30 september 1943 ging het mis toen de onderduikers door de Sicherheitsdienst en de Larense politie werden opgepakt en afgevoerd. Van de groep wist Vis als enige de holocaust te overleven door uit de trein te springen. Na de oorlog emigreerde hij naar de VS, om zich later te vestigen in Canada.

Vastleggen

Dit bezoek moest goed worden vastgelegd voor de volgende generaties, vonden historicus Aaldrik Hermans en Sylvia van der Sluis. Zo ging Leonard langs op scholen en werd hij geïnterviewd in verschillende media. Maar het hoogtepunt van zijn bezoek was ongetwijfeld de onthulling van de struikelstenen en het monument op de plek waar het pension stond. 29 struikelstenen vonkelde in de avondzon toen Leonard tegenover een volle menigte de monumentjes onthulde.

Daarna vond er een stille tocht plaats naar de Brink, waar de twee minuten stilte werden gehouden en Leonard een indrukwekkende toespraak hield.

Passieproject

Niet alleen voor Leonard was het een bijzondere dag, ook voor Sylvia zelf. Zij is namelijk nazaat van Benjamin en zijn toentertijd zwangere dochter Selma van der Sluis, mede-onderduikers van Leonard. Zij overleefden de oorlog niet.

Deze bijzondere 4 mei stond Sylvia oog in oog met Leonard. "Ze kenden elkaar en dat maakt het erg bijzonder. Op de Brink hangen bordjes van de slachtoffers aan de bomen. Hij kwam aanlopen bij een boom en wees direct het bordje van Selma aan en vertelde dat zij zwanger was. Die film speelt over en over door mijn hoofd en is ontzettend mooi geweest", vertelde ze aan NH.

Het mag duidelijk zijn dat het maken van deze documentaire een passieproject is voor Sylvia. "Ik voel mij ontzettend trots dat ik het mag delen met jullie", laat ze weten. "Het is zo belangrijk dat dit bijvoorbeeld op scholen terecht komt en dat wij dit verhaal mee kunnen geven."

Bekijk de documentaire hieronder: