Hoe pionier Dick Schermer duizenden West-Friezen leerde zwemmen

De kranten staan er eind jaren '40 vol mee. Dick Schermer zwemt als eerste na de oorlog, in 1947, het IJsselmeer over, van Stavoren naar Enkhuizen. "Hij is enorm gedreven", vertelt dochter Margreet. Maar daar blijft het niet bij. Hij wil het Kanaal overzwemmen. De eerste poging mislukt in augustus 1949, het water is te koud. Na ruim vier uur geeft hij op. Alhoewel hij destijds tegen de krant zegt liever te sterven dan op te geven.

Een tweede poging volgt, maar ook die mislukt. "Het enige wat je wil is het Kanaal over zwemmen en daar laat je alles voor. Maar uiteindelijk voor niks", vertelde Dick zelf eerder in het EO-programma 'Geloof en een Hoop Liefde'.

Dick begint met zwemles geven

In 1958 wordt Dick, dan leraar op een basisschool in Enkhuizen, vader. Met al zijn wetenschap over zwemmen, en ook dat het wel eens flink fout kan gaan, besluit hij het volgende: kinderen moeten zwemles krijgen. "Ik was geboren en hij dacht: stel dat ze in de sloot loopt, dan weet ik niet of ze er levend uitkomt", vertelt dochter Karien in het EO-programma.

Eerst geeft hij zwemles in het buitenwater. "Ik was nog klein en moest wel eens mee", vertelt Margreet. "Vaak in Medemblik en Oosterleek, in van die pieren in het IJsselmeer. Ik speelde dan wat op een wipkip of draaimolen."

Mobiel zwembad wordt gebouwd

Maar Dick wil graag ook in de winter les geven. Gezien het feit dat alleen Alkmaar een overdekt zwembad heeft en die overbezet is, besluit hij een mobiel zwembad te bouwen. "Sommigen verklaarden hem voor gek. Maar hij kocht een aanhangwagen, een frame en stuk zeil", vertelt Margreet. En zo trok hij door de regio. Het zwembad stond onder meer in Enkhuizen, Hoorn en Den Helder. "Het was midden in de winter en als het zwembad dan weer afgebouwd werd, liet hij het water over straat lopen. Dus de hele weg was een ijsbaan", vertelt zijn vrouw Elly destijds bij de EO.

Uiteindelijk kiest Dick ervoor om te investeren in vaste betonnen zwembaden, zoals in Hoorn aan het Pelmolenpad, maar ook in Heerhugowaard en Volendam. "Hij was de eerste met een overdekt zwembad in de regio", vertelt Margreet. In het Polygoonjournaal wordt er vol lof gesproken over de zwemleraar: "Acht miljoen van de twaalf miljoen Nederlanders kan niet zwemmen. Dat is een meer dan schandelijk hoog cijfer in dit land. Dick Schermer wil hier verandering in brengen, hij leert kleuters zelfs reddingszwemmen."